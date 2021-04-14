Факты ICTV — Выпуск 15:45 (14.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве продолжили жесткий карантин до 30 апреля; а в Кабмине не видят необходимости во введении общенационального локдауна; в Украине уже началась вакцинация китайским препаратом CoronaVac; как на Тернопольщине используют мусорные свалки и добывают газ; а также как выживает туризм во время пандемии коронавируса.

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