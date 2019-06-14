Факты ICTV – Выпуск 15:45 (14.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки, четыре человека ранены – среди них ребенок; в Украине задержали председателя так называемого ЦИК ДНР Романа Лягина; 5 лет после поражения террористами самолета Ил-76, что с генерал-майором, которого считают виновным.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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