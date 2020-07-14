Факты ICTV — Выпуск 15:45 (14.07.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Майдане Независимости в Киеве попрощались с погибшим воином Тарасом Матвиивым; Верховная Рада Украины узаконила игорный бизнес; столичные высотки соревнуются по количеству с дубайскими и сингапурскими, но с другой стороны качество жизни и инфраструктуры Киева только ухудшается.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-07-14
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