Факты ICTV — Выпуск 15:45 (14.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Майдане Независимости в Киеве попрощались с погибшим воином Тарасом Матвиивым; Верховная Рада Украины узаконила игорный бизнес; столичные высотки соревнуются по количеству с дубайскими и сингапурскими, но с другой стороны качество жизни и инфраструктуры Киева только ухудшается.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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