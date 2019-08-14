Факты ICTV – Выпуск 15:45 (14.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: как сменить профессию во взрослом возрасте и стать успешным; Кабмин отказался увольнять мэра Киева Виталия Кличко; можно ли купаться в украинских реках; масштабная вспышка кори в столице, выход – только прививки.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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