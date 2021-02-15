Факты ICTV — Выпуск 15:45 (15.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине и в далее продолжает бушевать непогода; скадовские чрезвычайники спасли 12-летнего парня, который провалился под лед; в Ровно вспыхнул скандал с детским стоматологом; депутаты хотят услышать чиновников, как будет проходить вакцинация от коронавируса и когда его ждать; камеры автофиксации будут снимать новые нарушение правил дорожного движения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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