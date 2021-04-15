Факты ICTV — Выпуск 15:45 (15.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: рост смертности и массовая вакцинация в Украине; ситуация с коронавирусом в мире; в Киеве советуются главы МИД балтийских государств относительно обострения на Донбассе; в Украине стартовала вакцинация спортсменов от коронавируса; новый скандал в Киеве, на этот раз в избиении детей обвиняют тренеров в спортивной школе; со дня масштабного пожара в Соборе Парижской Богоматери прошло уже 2 года.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.