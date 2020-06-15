Факты ICTV — Выпуск 15:45 (15.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: летняя жара только подогревает аппетит коронавируса, пятый день подряд в Украине рекордное количество больных Covid-19, за последние сутки 656 новых случаев; Украина частично открывает международное авиасообщение, пока украинцев готовы принять 10 стран; еще минимум год, чтобы вернуться к нормальной жизни — такие прогнозы американских инфекционистов; пробное онлайн ВНО провалилось, не выдержал нагрузки сервер; Западная Украина страдает от непогоды, на выходных Прикарпатьем и Буковиной пронесся настоящий смерч, горные потоки воды уничтожали все на своем пути; готово ли украинское общество к праву владения оружием? Факты изучали мнения специалистов, законодателей и обычных украинцев.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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