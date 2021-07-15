Факты ICTV — Выпуск 15:45 (15.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Арсен Аваков уволен. Верховная Рада проголосовала за отставку главы МВД; на свадьбе в Одесской области во время гуляния просто посреди дороги открыли стрельбу из автомата; полеты по Украине. Как удешевить внутренние билеты чтобы самолетом было так же доступно, как ехать автобусом или поездом; в Черногории национальные парки занимают почти треть всей территории страны.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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