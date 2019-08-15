Факты ICTV – Выпуск 15:45 (15.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: миллионная взятка, за что именно задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий; картофель в этом году подорожает, в Украине прогнозируют дефицит популярного продукта; в Берлине аэропорт перестроят в Бордель; что посмотреть в кинотеатрах на этой неделе.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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