Факты ICTV — Выпуск 15:45 (16.02.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: скандал вокруг закупки Минздравом вакцины против коронавируса и существенное увеличение количества умерших от болезни; в Украине нет лабораторий, которые могут обнаружить мутации коронавируса; мощные метели в Греции и Турции, а в Нидерландах тает лед в каналах; в историческом центре Одессы за несколько недель обвалились фасады двух домов.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2021-02-16
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