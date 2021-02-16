Факты ICTV — Выпуск 15:45 (16.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: скандал вокруг закупки Минздравом вакцины против коронавируса и существенное увеличение количества умерших от болезни; в Украине нет лабораторий, которые могут обнаружить мутации коронавируса; мощные метели в Греции и Турции, а в Нидерландах тает лед в каналах; в историческом центре Одессы за несколько недель обвалились фасады двух домов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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