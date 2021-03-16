Факты ICTV — Выпуск 15:45 (16.03.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Минздраве не исключают возвращения жесткого карантина; ВОЗ утверждает, что вакцина AstraZeneka — безопасная; в Киеве начинается масштабная реформа благоустройства; на передовой враг приводит войска в высшую степень готовности; в Днепре объявили приговор экс-главарю ЛНР.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2021-03-16
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