Факты ICTV — Выпуск 15:45 (16.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Минздраве не исключают возвращения жесткого карантина; ВОЗ утверждает, что вакцина AstraZeneka — безопасная; в Киеве начинается масштабная реформа благоустройства; на передовой враг приводит войска в высшую степень готовности; в Днепре объявили приговор экс-главарю ЛНР.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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