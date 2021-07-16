Факты ICTV — Выпуск 15:45 (16.07.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Рада назначила нового министра внутренних дел. Кто такой Денис Монастырский; Европа приходит в себя от стихии. Десятки погибших и пропавших без вести. Наводнения, ураганы и шквальные ветры; минимум пластика, ноль отходов, органическая пища. Как работает ответственный бизнес.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2021-07-16
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