Факты ICTV – Выпуск 15:45 (16.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: раскол в православии. Русская церковь разрывает отношения с Константинополем через украинскую автокефалию; на дорогах уже работают полицейские с радарами. Остановило ли это нарушителей – проверили наши журналисты; Зайцевой в суд вызвали скорую! Что произошло и как проходит заседание.

Опубликовано Октябрь, 16 в 16:43



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