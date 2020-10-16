Факты ICTV — Выпуск 15:45 (16.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: как сделать дистанционное обучение результативным и эффективным; в каких областях безработных больше, кого сейчас ищут работодатели и какой помощи ждать от государства; а также как не поддаться депрессии во время возможного карантина и что спасет ваше психическое состояние.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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