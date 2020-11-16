Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 15:45 (16.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса; несмотря на запрет, почти сотню предпринимателей-нарушителей во время карантина выходного дня обнаружили на Киевщине; 30 нардепов болеют коронавирусом; бывшая молдавская премьер Майя Санду теперь станет президентом страны.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (16.11.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (16.11.2020)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (16.11.2020)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (16.11.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (15.11.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (15.11.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (14.11.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (14.11.2020)
Факты ICTV. Спорт 12:45 (14.11.2020)
Факты ICTV. Спорт 12:45 (14.11.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (14.11.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (14.11.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (13.11.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (13.11.2020)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (13.11.2020)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (13.11.2020)
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка