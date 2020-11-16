Факты ICTV — Выпуск 15:45 (16.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса; несмотря на запрет, почти сотню предпринимателей-нарушителей во время карантина выходного дня обнаружили на Киевщине; 30 нардепов болеют коронавирусом; бывшая молдавская премьер Майя Санду теперь станет президентом страны.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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