Факты ICTV – Выпуск 15:45 (16.12.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: последняя пленарная неделя депутатов перед новогодними и рождественскими праздниками, двое николаевских дальнобойщиков отравились в придорожном кафе; почти 40% предпринимателей хотят взять кредит на бизнес; Киев представил свой генеральный план.
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2019-12-16
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