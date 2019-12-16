Факты ICTV – Выпуск 15:45 (16.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: последняя пленарная неделя депутатов перед новогодними и рождественскими праздниками, двое николаевских дальнобойщиков отравились в придорожном кафе; почти 40% предпринимателей хотят взять кредит на бизнес; Киев представил свой генеральный план.

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