Факты ICTV — Выпуск 15:45 (16.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: тысячи травмированных, сотни госпитализированных. Из-за непогоды украинцы массово калечатся; украинсцев будут вакцинировать от коронавируса уже в феврале. Бесплатно прививать людей будут с группой риска; путешествие на поезде. Как бцдет работать железная дорога во время локдауна и действительно ли ехать поездом безопасно.

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