Факты ICTV — Выпуск 15:45 (17.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Лукашенко в агонии сыплет перлами — на этот раз заверил, что никаких выборов не будет, пока его не убьют; в Киеве и Одессе усиливают карантин, за последние сутки 1464 новых больных Covid; через взрывные работы на гранитном карьере огромные глыбы забросали хутор Вирах на Ровенщине, правоохранители никаких нарушений в упор не видят; Факты начинают серию материалов об успешных села.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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