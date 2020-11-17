Факты ICTV — Выпуск 15:45 (17.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: из-за большого количества больных коронавирусом Верховная Рада до конца недели перейдет в онлайн; правительство выделило 118 млн грн на развертывание мобильных госпиталей для больных коронавирусом; в Николаеве семье семейного врача, которая умерла от коронавируса — отказывают в компенсации; 70% киосков хотят до 2024 года убрать с улиц Киева.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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