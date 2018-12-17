Факты ICTV – Выпуск 15:45 (17.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: где снежит, а порой и подмораживает, погодная карта Украины; в Харькове продолжаются учения резервистов второй очереди, мужчин от 40 до 55 лет; хотите газовый счетчик, а Облгаз против, миллионы украинских семей из-за нежелания монополистов терять сверхприбыли, обивают пороги облгазов, чтобы установить прибор учета.

Опубликовано Декабрь, 17 в 17:12



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