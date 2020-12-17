Факты ICTV — Выпуск 15:45 (17.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: локдаун по-украинскому. Почему выбрали именно январь и что об этом периоде думают медики и экономисты; Украина присоединилась к программе NASA. У нас есть новые разработки, которыми заинтересовались в мире; время приобрести елку. Ради экологичности и законности вырубки — отправляйтесь только на официальные елочные базары.

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