Факты ICTV — Выпуск 15:45 (18.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Прикарпатье количество новых больных коронавирусом увеличивается в геометрической прогрессии; до -25 градусов мороза прогнозируют синоптики в западных, центральных и северо-восточных областях Украины; в Беларуси режим Александра Лукашенко бросает за решетку своих оппонентов; рекордные морозы вызвали массовое отключение электроэнергии в американском Техасе.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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