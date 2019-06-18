Факты ICTV – Выпуск 15:45 (18.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: план действий на неделю согласовали сегодня лидеры фракций Верховной Рады; Владимир Зеленский встречается с высшим руководством Германии; легенларного бывшего президента УЕФА Мишеля Платини арестовали по подозрению в коррупции.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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