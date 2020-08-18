Факты ICTV — Выпуск 15:45 (18.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вторую неделю масштабных антивластных протестов в Беларуси. Канада и Ирландия присоединились к Британии в непризнании результатов президентских выборов; Факты продолжают серию репортажей о екоответственный бизнес; музей имени гречки, или предвыборного трэша открыли в Харькове, там сохраняют артефакты, за которые украинцы продавали свои голоса на выборах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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