Факты ICTV — Выпуск 15:45 (18.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине впервые за время пандемии умерло рекордно много людей — 256 пациентов; в МВФ довольны быстрой реакцией украинского на решение КСУ об отмене уголовной ответственности за ложные сведения в декларациях; бумага с ядовитого для человека борщевика изготавливают в одном из вузов Ивано-Франковска.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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