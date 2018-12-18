Факты ICTV – Выпуск 15:45 (18.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: человеческий капитал, рост экономики, эффективное самоуправление и усиление социальной защиты. Приоритеты правительства на следующий год; мораторий на продажу земли. Кому выгодно, чтобы Украина не инвестировала свой самый ценный капитал в развитие и процветание; сильные страны будут увеличивать оборонные бюджеты, протесты расползутся по всей Европе. А музыку на планете будут заказывать США и Китай. Глобальный прогноз событий от международных экспертов.

Опубликовано Декабрь, 18 в 17:52



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