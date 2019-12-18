Факты ICTV – Выпуск 15:45 (18.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Зеленский встретился с аграриями Киевщины и защищал открытый рынок земли; с 1 марта в России украинцы будут ездить по заграничным паспортам; США готовятся к голосованию по импичменту Трампа, а во Франции против пенсионной реформы протестовали более 1,5 млн человек.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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