Факты ICTV — Выпуск 15:45 (18.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: дело катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области. ГБР вручило подозрения; отечественное высокотехнологичное оружие. В войне можно выиграть, если есть научный и интеллектуальный ресурс и политическая воля; взрыв дома в центре Львова. Есть пострадавшие; ресторанная премия Соль. Где готовят самый вкусный стейк, креативный завтрак или невероятный десерт.

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