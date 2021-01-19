Факты ICTV — Выпуск 15:45 (19.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: прививки против вирусов. Почему весь мир понял важность, а в Украине нет; день, который изменил ход украинской истории. Семь лет том мирный Майдан в Киеве против режима Януковича превратился в Революцию Достоинства; христиане восточного обряда сегодня отмечают Крещение.



Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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