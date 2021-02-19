Факты ICTV — Выпуск 15:45 (19.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Египте в ДТП попал туристический автобус, есть пострадавшие украинцы; когда наконец Украина получит вакцину против коронавируса; сможет ли Украина стать мощным промышленной площадкой для Европы и получить миллиарды долларов в бюджет; марсоход NASA сел на поверхность Красной планеты и уже прислал первые фото.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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