Факты ICTV — Выпуск 15:45 (19.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус в Украине и мире; ситуация в украинских больницах близка к критической; депутаты Верховной Рады идут на карантин; что не так с приложением для самоизоляции Дий.Дома; выдающейся украинской писательницы Лине Костенко — 91; Финляндия возглавила список самых счастливых стран.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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