Факты ICTV — Выпуск 15:45 (19.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: международным авиакомпаниям рекомендовали осторожно летать над территорией Украины и России; Совет ЕС собирает заседание из-за наращивания войск РФ на наших границах; в Черкасской области чтобы не платить за вывоз мусора, люди бросают мусор прямо на краю поселка; в Украине начали прививки третьим видом вакцины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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