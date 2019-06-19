Факты ICTV – Выпуск 15:45 (19.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в своей квартире найден мертвым Дмитрий Тымчук; назвали имена четырех подозреваемых россиян причастных к поражению МН-17; история двух украинских программистов которые создали единый ресурс по поиску работы; история успеха лучшей теннисистки мира Серены Уильямс.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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