Факты ICTV — Выпуск 15:45 (19.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: почти 2 тыс. больных за последние сутки, в Киеве и 6 регионах развернут новые больницы для приема больных; Факты отправились на белорусско-украинскую границу, ситуация там спокойная, пассажиропоток увеличился; более 50 предприятий и бюджет в 21 млн грн, Факты снимают успешные села, среди них и Шкаровка Киевской области.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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