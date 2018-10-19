Факты ICTV – Выпуск 15:45 (19.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: подводные камни счетчиков для тепла. К каким расходам готовиться через 4 года; останови лося – под таким лозунгом в Киеве активисты воспитывают водителей-нарушителей; в Украине в терапии марихуаной нуждаются в 2 млн. человек. Против каких болезней помогает, и как в Чехии обходят запрет.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-19
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