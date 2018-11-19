Факты ICTV – Выпуск 15:45 (19.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: люди перекрывают дорогу – значит достало, жители многоэтажек Одессы и Киева все еще требуют тепла; у них нет шансов выжить, но дать шанс прожить остаток жизни по-детски комфортно и без боли – мы обязаны, почему паллиативное движение в Украине не развивается; Грузия начинает жить без пластиковых пакетов, с 1 октября в стране официально запрещено их использование.

Опубликовано Ноябрь, 19 в 16:58



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