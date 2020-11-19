Факты ICTV — Выпуск 15:45 (19.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине за один день более 13 тыс. новых больных коронавирусом; Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски; в Национальном музее Революции достоинства происходят обыски; Министерство цифровой трансформации инициировало освобождение радиочастот для развертывания мобильного интернета 5G.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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