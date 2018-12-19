Факты ICTV – Выпуск 15:45 (19.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер с визитом в Киеве, Вашингтон поддерживает позиции Украины относительно усиления обороноспособности, однако не видит необходимости продолжать военное положение; Владимир Кличко проанализировал год в столице – много отремонтировано дорог, бюджет города вырос но остались огромные проблемы с парковками и коммунальной системой; Джордж Лукас, Стивен Спилберг и Опра Уинфри – самые богатые знаменитости мира по версии Форбс.

Опубликовано Декабрь, 19 в 18:14



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