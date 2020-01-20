Факты ICTV – Выпуск 15:45 (20.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 5 лет от ожесточенных боев за донецкий аэропорт, Украина чтит память погибших киборгов; захоронения одиннадцати погибших в самолете в Иране; в Австралии на смену пожаров пришли песчаные бури и огромный град.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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