Факты ICTV — Выпуск 15:45 (20.01.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: инаугурация новоизбранного президента США. Последние приготовления и особенности; безнаказанное использование персональных данных. Как бороться с мошенниками; штормовое предупреждение на западе Украины и сход лавин в Карпатах; остаться без отопления в сильные морозы. В квартирах жителей столицы температура не поднимается выше 10 градусов.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2021-01-20
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