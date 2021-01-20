Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 15:45 (20.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: инаугурация новоизбранного президента США. Последние приготовления и особенности; безнаказанное использование персональных данных. Как бороться с мошенниками; штормовое предупреждение на западе Украины и сход лавин в Карпатах; остаться без отопления в сильные морозы. В квартирах жителей столицы температура не поднимается выше 10 градусов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Теги: ,

По теме

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (20.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (20.01.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (20.01.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (20.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (20.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (20.01.2021)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (20.01.2021)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (20.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (19.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (19.01.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (19.01.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (19.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (19.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (19.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (19.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (19.01.2021)
Вверх Вверх