Факты ICTV — Выпуск 15:45 (20.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первый больной коронавирусом украинец полностью выздоровел; поддержим медиков. Они сейчас главные защитники страны от недуга; неделю карантина. Мы пережили первые потрясения, ведь такого опыта не имели никогда. Что делать в вынужденной изоляции, чтобы провести это время с пользой; лидер группы ТИК Виктор Бронюк отныне ведущий нового кулинарного шоу на ICTV.

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