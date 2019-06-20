Факты ICTV – Выпуск 15:45 (20.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: тело 11-летней Даши из Одесской нашли, ее убийца – ранее судимый 22-летний парень признался в преступлении; команда Владимира Зеленского объявила о намерении уже до конца года переехать из Администрации президента в украинский дом; украинцы готовятся принять участие в масштабном мировом турнире по плаванию; жара и грозы будут определять погоду на следующей неделе, прохладнее будет только на западе.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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