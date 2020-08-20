Факты ICTV — Выпуск 15:45 (20.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российский оппозиционер Алексей Навальный в коме, скорее всего, его отравили, омским врачам удалось несколько стабилизировать его состояние; 12 день протестов против Лукашенко, однако на уступки он не идет, назначил новое правительство и готовится к инаугурации; прощание с Борисом Патоном состоится в субботу в клубе Кабмина, похоронят академика на Байковом кладбище.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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