Факты ICTV – Выпуск 15:45 (20.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: владельцы машин на еврономерах становятся более дерзкими, теперь их масштаб – всеукраинские протесты, перекрытые трассы и тотальный коллапс; главные достижения страны после Революции Достоинства; Кэти Перри – самая высокооплачиваемая певица года.

Опубликовано Ноябрь, 20 в 16:51



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