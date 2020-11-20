Факты ICTV — Выпуск 15:45 (20.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине второй день подряд количество больных коронавирусом увеличивается на тысячу; за отсутствие маски или ее неправильное ношение украинцев теперь будут штрафовать; Украина подала оккупантам очередной список на обмен пленными; в Куриловке на Харьковщине наконец подали тепло, теперь дети смогут пойти в школу и детсад.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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