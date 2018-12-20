Факты ICTV – Выпуск 15:45 (20.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: парламентарии снова перепутали сессионный зал с боксерским и устроили драку. Какой законопроект стал причиной; кто затягивает дело по аварии в Харькове, где погибли 6-ро человек. Почему суд за год даже не перешел к дебатам; Путин в очередной раз устроил свою пресс-конференцию. Неудобные вопросы от украинского журналиста.

Опубликовано Декабрь, 20 в 17:58



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