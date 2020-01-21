Факты ICTV – Выпуск 15:45 (21.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Давосе стартовал Всемирный экономический форум; Иран признал, что ракеты, которые попали в украинский Boeing, были русскими; прогнозы специалистов относительно валютных колебаний этого года; новые правила оплаты за газ.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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