Факты ICTV — Выпуск 15:45 (21.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: карантин ослабляют, а количество больных не уменьшается; коронавирус нанес мощный удар по здравоохранению, образованию, доходам людей и туризме; Украина начинает тестировать граждан на наличие антител к коронавирусу, тест точно определит — болел ли человек, даже если этого и не почувствовал.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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