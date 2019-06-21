Факты ICTV – Выпуск 15:45 (21.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Одесской области похоронили убитую одиннадцатилетнюю девочку; 30 человек в хрущевке и другие ужасы хостелов Киева; на Волыни селяне бунтуют против низких цен на закупку молока; прокуратура назвала основную версию гибели нардепа Тымчука; в Грузии в столкновениях с полицией пострадали 240 человек.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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