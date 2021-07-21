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Андрій Майдан |

Факты ICTV — Выпуск 15:45 (21.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина снова прокатилась непогода, пострадали Кировоградская и Одесская области; полиция открыла уголовное производство в отношении действий руководства завода Ровно-азот, где произошел взрыв; в Украине стартовал пятый этап вакцинации; российские боевики совершили 14 обстрелов по оппозициям ВСУ.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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